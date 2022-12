Mauricio Pochettino revient sur son passage au PSG

Mauricio Pochettino s'est livré à AS lors de sa visite au Qatar pour suivre plusieurs rencontres de la Coupe du Monde. L'entraineur argentin en a profité pour revenir sur son passage au Paris Saint-Germain sans la moindre rancune envers son ancien employeur. «Nous avons été bénis car nous avons pu vivre la période la plus médiatique du PSG. Surtout grâce à des joueurs comme Mbappé et Neymar, et l'arrivée de Messi. C'était une grande expérience en tant qu'entraîneur et aussi sur le plan humain de pouvoir partager une année avec ces stars. Le football leur appartient» a confié l'homme de 50 ans.

Visiblement, Mauricio Pochettino garde un bon souvenir de ses années parisiennes qui l'ont fait grandir en tant qu'entraineur mais aussi en tant qu'homme. «Quand j'étais un petit garçon, j'allais sur le terrain pour regarder Maradona. Pour ces joueurs, comme pour Cristiano aussi, le football leur appartient. En tant qu'entraîneurs, nous sommes chargés de les gérer. Il y a une loi différente pour eux. Ce fut une grande expérience et, en y réfléchissant, nous en sommes sortis plus forts en tant que personnes et à tous les niveaux» a notamment conclu l'entraineur argentin sans rancœur pour ses anciens joueurs de l'attaque parisienne.