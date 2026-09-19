Les choix ratés de Franck Haise ont plombé Rennes à Lyon !

L’un des gros chocs de la 5e journée de Ligue 1 avait lieu ce samedi soir. Opposés dans ce choc du haut de tableau pour aller chercher la place de dauphin, Lyon et Rennes ont profondément remanié leurs effectifs après la Coupe d’Europe. Plus incisifs, les hommes de Paulo Fonseca ont rapidement fait la différence en première période grâce à une frappe croisée d’Ernest Nuamah (17e), avant que le Ghanéen ne double la mise sur un service parfait de Pavel Šulc (30e). La fête a toutefois été brièvement gâchée par une interruption de quinze minutes, provoquée par le déploiement d’une banderole insultante et la réaction de Corentin Tolisso auprès des supporters. Loin d’être déstabilisés par la mi-temps, les Gones ont enfoncé le clou dès le retour du jeu grâce à Zachary Athekame (49e). Très en jambe, le latéral s’est ensuite mué en passeur décisif pour offrir le quatrième but à son capitaine Tolisso d’une sublime frappe (76e).

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Avec cette démonstration (4-0) face à des Bretons usés physiquement et battus pour la première fois de la saison, Lyon a frappé un grand coup et s’est installé à la deuxième place de la Ligue 1. Pourtant, après le match, les supporters rennais avaient forcément de quoi s’interroger sur les choix orchestrés par Franck Haise avant le match. Même si Lyon a été largement supérieur dans tous les compartiments du jeu, le coach breton n’a sûrement pas donné toutes les armes à son équipe. En effet, avant cette rencontre face à un concurrent direct aux places européennes, Haise a décidé d’opérer sept changements dans son onze. Un choix qui a causé la fessée subie par son équipe.

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Franck Haise : «c’est moi le fautif»

La plus grosse erreur de l’ancien coach de Lens est d’avoir mis Estéban Lepaul, fraîchement appelé avec l’Equipe de France, sur le banc aux côtés de Ludovic Blas et Mousa Al-Tamari. Trois changements offensifs majeurs qui n’ont pas été payants tant Boulaye Dia, Eliezer Mayenda et Arnaud Nordin n’ont pas été à leur avantage ce samedi soir. Apathiques devant, les Bretons ont subi la loi lyonnaise dans l’entrejeu et ont encaissé quatre buts. Face à ce constat implacable, Franck Haise a pris la défaite à son compte au micro de Ligue 1+ : «non, pas de colère. C’est simple, quand on fait 7 changements et qu’on prend 4 buts, c’est moi le fautif. Je ne regrette pas les choses, mais j’assume la responsabilité. Lyon a été très bon, on a eu de grandes difficultés à gérer les contre-attaques. Il fallait jouer différemment, on est resté dans notre système, on a laissé trop de facilités. Il y a eu une grosse différence tout le match.»

Relancé sur le fait de mettre de côté Estéban Lepaul avant ce match charnière dans le Rhône, Haise ne s’est toujours pas caché et a expliqué qu’il avait senti de belles choses à l’entraînement chez les attaquants qu’il a alignés ce soir : «on voulait jouer, créer des choses, même quand c’était plié. Je ne jette pas tout. On a eu des difficultés à sortir le ballon, on prenait des grosses pressions. C’est une défaite lourde, mais logique. Lepaul ? Peut-être que j’aurais dû en mettre qu’un ou deux changements devant. On avait beaucoup donné mercredi soir. Je pensais que ça pouvait être le bon moment, mais ce n’est pas de leur fait à eux. Y’a eu une erreur ou plus de ma part. La trêve va faire du bien, on a tous pris des cartons dans la vie.» Reste à savoir comment se relever d’un tel faux-pas. Réponse dans trois semaines avec la réception d’Auxerre le 11 octobre (17h15).