Pal Dardai licencié par le Hertha Berlin

Tenu en échec dans les toutes dernières secondes contre Augsbourg (1-1), le Hertha Berlin pointe actuellement à la quatorzième place de Bundesliga après treize journée, à cinq points de l'Arminia Bielefeld, premier relégable. Un nouveau scénario cruel qui a d'ailleurs couté la place de Pal Dardai sur le banc de La Vieille Dame, comme l'a annoncé le club, ce lundi, avec un certain regret : «nous tenons à remercier Pál pour son travail. Il a repris l'équipe dans une situation difficile la saison dernière et nous a maintenus en Bundesliga dans des circonstances difficiles». Après avoir dirigé l'équipe de la capitale allemande pendant quatre saisons lors de son précédent mandat, l'ancien international hongrois (45 ans) a donc vécu un deuxième mandat bien plus délicat, moins d'un an après son retour.

Nommé le 25 janvier dernier, le Hongrois a donc payé le prix d'un début de saison décevant où son équipe n'a remporté que deux de ses huit derniers matches. Pour assurer sa succession, Pal Dardai a été remplacé par Tayfun Korkut, 47 ans. Le Turc avait entraîné auparavant le Hanovre 96, le VfB Stuttgart et le Bayer Leverkusen. Il a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison : «nous voulons donner une nouvelle impulsion à l'équipe avec Tayfun Korkut. Tayfun a montré dans le passé qu'il peut non seulement stabiliser une équipe mais aussi lui permettre de progresser», a ainsi déclaré Fredi Bobic, le directeur sportif du Hertha.

