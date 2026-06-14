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Coupe du Monde

CdM 2026, Maroc : la réaction à chaud d’Achraf Hakimi

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Achraf Hakimi avec le Maroc. Loum El Hadj
Brésil 1-1 Maroc

Ce samedi soir, le Maroc a débuté sa Coupe du Monde par un match nul plus que convaincant face au Brésil de Carlo Ancelotti (1-1). Les Marocains auraient même mérité la victoire tant ils ont dominé les débats pendant une grande partie de la rencontre. Mais peu importe, il faut désormais se tourner vers la suite, et c’est le message transmis par Achraf Hakimi après la rencontre, au micro de beIN Sports.

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«Ce n’était pas facile. On a joué contre une équipe de haut niveau, une favorite. C’est un match nul, mais on a fait un gros match. On doit s’améliorer à chaque rencontre. On va récupérer et se concentrer pour la suite. On doit continuer, on a fait un bon match. On doit apprendre des côtés négatifs, mais continuer dans le positif. Il nous reste encore deux matches, et c’est le plus important.» De son côté, Samir El Mourabet a aussi souligné la prestation des siens. «L’adrénaline redescend. Le match vient de se terminer, c’est un bon résultat face au Brésil, donc on pense au prochain match. Ce match, c’était beaucoup d’émotion, c’était un rêve de gosse. Après, quand on est sur le terrain, il faut penser à autre chose et donner le meilleur de soi-même. On sait qu’on aurait pu marquer, mais ce n’est qu’un match parmi tant d’autres. On aura l’occasion d’en mettre d’autres.»

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