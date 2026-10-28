Ballon d’Or : Hugo Lloris encense Harry Kane après son sacre

Sacré Ballon d’Or lundi soir à Londres devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal, Harry Kane a reçu les félicitations d’un ancien coéquipier qui le connaît particulièrement bien. Hugo Lloris, qui a partagé le vestiaire de l’attaquant anglais pendant dix ans à Tottenham, n’a pas caché sa joie après le sacre du buteur du Bayern Munich. « Je suis content pour lui. C’est génial de voir un ancien coéquipier être Ballon d’Or, chez lui, à Londres », a confié l’ancien capitaine de l’équipe de France à L’Équipe. Le gardien de 39 ans, désormais au Los Angeles FC, a notamment salué l’évolution de Kane au fil des saisons. « Il a une palette incroyablement complète, qu’il a développée année après année. Aujourd’hui, il sait tout faire, les passes courtes, les passes longues, il tacle, revient défendre, et il est sûrement le meilleur joueur dans la surface », a-t-il expliqué.

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Mais au-delà de ses qualités footballistiques, c’est surtout la personnalité de l’international anglais qui impressionne Hugo Lloris. Contrairement à certaines stars, Kane n’a pas cherché à multiplier les apparitions médiatiques pour défendre sa candidature au Ballon d’Or. « Il ne cherche pas la lumière. Il doit ce Ballon d’Or à son professionnalisme et son humilité. C’est un exemple dans notre sport », a insisté l’ancien portier des Bleus. Lloris a également tenu à rapprocher son ancien partenaire de deux autres lauréats prestigieux : « Déjà, le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé avait récompensé un joueur tourné vers le collectif, comme pour Karim Benzema, en 2022. Harry n’est pas uniquement une machine à marquer. » Une comparaison flatteuse pour l’attaquant de 33 ans, dont le sens du collectif et la polyvalence ont autant marqué son ancien capitaine que ses nombreux buts.