LdC : Carlo Ancelotti se méfie de l’Atlético

« Nous avons de bons souvenirs du match contre Manchester City. C’était une soirée spéciale et nous voulons répéter ce type de match», a admis Carlo Ancelotti lundi au moment d’évoquer le choc à venir face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Mais le Mister s’attend à un match différent de celui face aux Skyblues. «Il faut prendre en compte la différence entre les deux rivaux. L’Atlético est une équipe plus verticale et qui peut davantage contre-attaquer. Mais je ne veux pas changer notre style, notre mentalité ou notre approche.» Pourtant, il devra faire sans plusieurs joueurs, puisque Dani Ceballos et Jude Bellingham manqueront notamment à l’appel.

« Je ne pense pas que cela changera notre façon de jouer. Je ne pense pas que cela va beaucoup changer. Il faut prendre en compte le fait que les joueurs qui se sont reposés peuvent avoir leur chance demain : Asencio, Camavinga… Nous n’allons pas renforcer le milieu de terrain, ni retirer un attaquant. Il faut garder la même idée.» D’ailleurs, tout ne se jouera pas sur cette première manche selon lui. «Le match sera serré et se décidera lors du match retour. L’objectif de demain est de bien jouer et de prendre l’avantage. Le match sera serré et disputé, mais on ne peut pas espérer prendre une large avance demain. Le rival est un rival fort.» Un club ennemi entraîné par un coach qu’il apprécie, Diego Simeone. « En tant qu’entraîneur, je le respecte beaucoup. C’est un excellent entraîneur. Il a très bien réussi à l’Atlético, il l’a amené au plus haut niveau européen. J’aime la façon dont il lit les matches, la façon dont il fait entrer l’équipe sur le terrain, la stratégie, l’engagement de l’équipe sur le plan défensif. J’aime vraiment tout ça.» El Cholo appréciera.