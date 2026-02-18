Brighton fonce sur une piste du PSG

Auteur d’une belle saison sous les couleurs de Cologne (24 matchs, 7 buts, 3 passes décisives), Saïd El Mala est en train de s’affirmer comme l’une des nouvelles sensations du championnat allemand. L’ailier gauche de 19 ans fait l’objet de nombreux intérêts depuis plusieurs mois, à commencer par ceux du PSG, ou encore du Bayern Munich.

La suite après cette publicité

Mais comme le révèle Sky Sport Germany, Brighton est en train de faire le forcing pour tenter de s’offrir l’international espoir allemand, sous contrat jusqu’en 2030. Le club anglais prévoit de signer le joueur de Cologne, ainsi que son frère Malek, âgé de 20 ans, qui évoluerait lui avec l’équipe U21 des Seagulls. L’idée est d’offrir à El Mala un cadre solide et adapté à ses besoins, lui qui n’a encore jamais quitté l’Allemagne. Brighton aurait formulé une première offre de 30 millions d’euros, bonus compris, déjà rejetée par Cologne. Un contrat de 5 ans pourrait attendre les deux frères en Allemagne.