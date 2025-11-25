Bayern : Harry Kane calme les rumeurs l’envoyant au FC Barcelone

Depuis août 2023, Harry Kane fait le bonheur des supporters du Bayern. L’avant-centre anglais empile les buts comme pas possible et peut se targuer d’avoir un ratio tout simplement hors-norme avec les Bavarois (109 buts en 114 matchs). Alors que son contrat arrive à échéance en juin 2026, l’ancien joueur de Tottenham n’a toujours pas étendu son bail avec le Bayern. Son nom a par ailleurs été associé au FC Barcelone tout récemment. Questionné avant d’affronter Arsenal en Ligue des Champions, Kane s’est montré clair à ce sujet pour BILD. « Je n’ai eu aucun contact avec qui que ce soit, personne ne m’a contacté. Je me sens très à l’aise dans la situation actuelle, même si nous n’avons pas encore discuté de ma situation avec le Bayern. Il n’y a pas d’urgence. »

La suite après cette publicité

Il a ensuite poursuivi en indiquant que les fans munichois n’avaient pas à s’inquiéter. « Non, je ne pense pas. Je suis vraiment heureux à Munich. On peut le voir dans la façon dont je joue. S’il y a un contact, alors on verra. Mais je ne pense pas encore à la nouvelle saison. D’abord, il y a la Coupe du monde cet été. Et il est très peu probable que quoi que ce soit change après cette saison. »