Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue des Champions

Bayern : Harry Kane calme les rumeurs l’envoyant au FC Barcelone

Par Kevin Massampu
1 min.
Harry Kane @Maxppp

Depuis août 2023, Harry Kane fait le bonheur des supporters du Bayern. L’avant-centre anglais empile les buts comme pas possible et peut se targuer d’avoir un ratio tout simplement hors-norme avec les Bavarois (109 buts en 114 matchs). Alors que son contrat arrive à échéance en juin 2026, l’ancien joueur de Tottenham n’a toujours pas étendu son bail avec le Bayern. Son nom a par ailleurs été associé au FC Barcelone tout récemment. Questionné avant d’affronter Arsenal en Ligue des Champions, Kane s’est montré clair à ce sujet pour BILD. « Je n’ai eu aucun contact avec qui que ce soit, personne ne m’a contacté. Je me sens très à l’aise dans la situation actuelle, même si nous n’avons pas encore discuté de ma situation avec le Bayern. Il n’y a pas d’urgence. »

La suite après cette publicité

Il a ensuite poursuivi en indiquant que les fans munichois n’avaient pas à s’inquiéter. « Non, je ne pense pas. Je suis vraiment heureux à Munich. On peut le voir dans la façon dont je joue. S’il y a un contact, alors on verra. Mais je ne pense pas encore à la nouvelle saison. D’abord, il y a la Coupe du monde cet été. Et il est très peu probable que quoi que ce soit change après cette saison. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Bayern Munich
Barcelone
Harry Kane

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Barcelone Logo Barcelone
Harry Kane Harry Kane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier