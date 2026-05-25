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CdM 2026, Espagne : Luis de la Fuente ne connait pas encore son gardien titulaire

Par Samuel Zemour
1 min.
Luis de la Fuente discute avec Dani Olmo @Maxppp

Luis de la Fuente a dévoilé ce lundi sa liste pour la Coupe du Monde 2026, mais une interrogation demeure au sein de la sélection espagnole : qui sera le gardien titulaire de la Roja ? Entre Joan García, Unai Simón et David Raya, le sélectionneur espagnol assure que rien n’est encore décidé et que les trois étaient en concurrence. Face aux médias, le technicien espagnol a rappelé que le débat était ouvert.

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« Je ne ressens aucune pression. La pression se reflète dans la liste des joueurs sélectionnés. Je respecte vos opinions, mais il n’y a aucune pression. Pour le poste de gardien, nous évaluerons lequel correspond le mieux à nos besoins. Il semble que nous ne parlions que d’Unai et de Joan, mais Raya est également une option. Pourquoi ne parle-t-on pas de Raya ? J’ai peur. Peu importe qui joue… Regardez les trois gardiens que nous avons. Le débat aura lieu, mais je reste calme », a-t-il expliqué. Les trois gardiens devront prouver.

Pub. le - MAJ le
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