Man Utd : la demande forte d’Erik ten Hag à ses joueurs

C’est l’affiche de cette 19e journée de Premier League. Ce mardi soir, à 21h, Manchester United reçoit Aston Villa à Old Trafford pour un match de haute importance. Les Red Devils n’ont plus marqué depuis le 6 décembre et une victoire face à Chelsea (2-1). Les hommes d’Erik ten Hag ne parviennent pas à faire trembler les filets, que ce soit contre Bournemouth (0-3), le Bayern (0-1), Liverpool (0-0) ou encore West Ham dernièrement (2-0). L’entraîneur néerlandais a prévenu ses joueurs : il attend beaucoup plus d’eux.

«Nous connaissons le niveau à Manchester United et nous devons gagner en équipe. Je dois prendre mes responsabilités et les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Chaque individu doit contribuer à 100 % à cette responsabilité qui nous incombe», raconte Erik ten Hag en conférence de presse avant d’affronter Aston Villa, l’équipe en forme en Angleterre. «À chaque match, les joueurs doivent intensifier leurs efforts. Peut-être que dans certains moments, vous attendez encore plus des seniors avec de jeunes joueurs autour. Mais si vous êtes assez bon, vous êtes aussi assez vieux. Nous devons le faire ensemble. Peu importe l’âge. Nous devons former une équipe qui doit gagner le match», conclut-il.