OM : Luis Henrique juge le niveau de la L1

Recruté par l’Olympique de Marseille en septembre dernier, Luis Henrique (19 ans) n’avait pas trop la cote auprès d’André Villas-Boas, avant que Nasser Larguet et Jorge Sampaoli lui fassent plus confiance. Apparu à 12 reprises en Ligue 1, le Brésilien s’est déjà fait son petit avis sur le championnat de France.

« Ici, ça joue plus rapidement, c’est plus intense qu’au Brésil. Au Brésil, c’est plus technique, mais c’est plus lent. J’ai dû m’adapter aux manières de travailler en France et aux pelouses mouillées. Le match où j’ai pu avoir de la confiance, c’était contre Nice où j’étais titulaire », a-t-il confié en conférence de presse.