Liverpool : Bradley Barcola juge son début de saison… et son équipe

Une double pression. Celle du tarif, 145 M€, et celle, mise par la presse anglaise, de successeur de Mohamed Salah. L’incompréhension aurait pu être plus grande, si les consultants stars du Royaume-Uni n’avaient pas souligné que Bradley Barcola n’avait rien à voir avec l’Égyptien, de sa position sur le côté gauche à son style de jeu. Au final, après des débuts délicats, avec 10 matches sans être décisif toutes compétitions confondues, l’international français a déclenché le compteur, avec un triplé en Ligue des Champions et deux passes décisives en Premier League. Pas assez pour être considéré comme le nouveau point fort de Liverpool, mais suffisant pour échapper à l’étiquette de flop, qui colle à la peau de Florian Wirtz.

La suite après cette publicité

Interrogé par Sky Sports à la veille d’un déplacement à Fenerbahçe en Ligue des Champions, Barcola a assuré qu’il en avait encore sous la semelle. « Non, je ne pense pas être encore au sommet de ma forme. Vous n’avez pas encore vu ma meilleure version. De plus, nous travaillons avec mes coéquipiers afin qu’ils puissent tirer le meilleur parti de mes points forts. Alors oui, je pense qu’une fois que nous aurons vraiment développé cette compréhension, les choses iront beaucoup mieux. Et je pense que les choses s’améliorent constamment », a-t-il lancé, conscient que la pression va s’accentuer sur lui au fil de la saison. « Les gens commencent à beaucoup mieux comprendre mon style de jeu. Je pense que ça se passe beaucoup mieux. »

La suite après cette publicité

Barcola donne ses conseils

Et ce n’est pas son prix d’achat très élevé qui va rendre Barcola nerveux. « D’abord, ce n’est pas moi qui ai fixé les frais de transfert. Ce n’est donc pas mon problème. Quant à Mo Salah, c’est une légende ici. Une immense légende. Il a accompli de grandes choses ici et pour cela, j’ai un immense respect pour lui. Mais cela ne me met absolument pas la pression. » Avec son flegme habituel, Barcola déjoue tous les pièges tendus mais n’oublie pas qu’il doit remettre son équipe sur le chemin des trophées. Et le joueur de 24 ans se sent assez à l’aise pour glisser des recommandations. « Je pense que nous devons travailler notre contrôle du jeu et développer un football plus solide. Souvent, dans ce genre de match, nous avons tendance à privilégier les longs ballons. Mais à mon avis, nous devrions essayer de jouer davantage au sol, car nous avons des joueurs capables de le faire. »

La suite après cette publicité

Etes-vous convaincus par les débuts de Barcola à Liverpool ? OUI : il a pris ses marques et va performer NON : on retrouve ses mêmes défauts et la situation va empirer Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Cela ne vous rappelle rien ? Le style du PSG, forcément, qui a marqué au fer rouge l’ancien Lyonnais. Il est pourtant convaincu d’avoir fait le bon choix en signant à Liverpool. « Pour moi, c’était le bon moment pour quitter le PSG. J’y ai passé tant d’années formidables et j’y ai remporté un nombre incroyable de trophées. Mais il était temps. C’était assez difficile car, là-bas, c’était une vraie famille. Nous avions construit quelque chose de très spécial ensemble. De plus, c’était très dur de partir et de dire au revoir à mes coéquipiers. Mais finalement, c’est le football. Quand un club comme Liverpool me contacte, c’est formidable. Je n’ai pas hésité une seconde et je savais que je devais venir ici. Je suis heureux d’être ici et j’espère que tout se passera bien pour le PSG. »