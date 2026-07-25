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Ligue 1

Davide Ancelotti raconte comment son père lui a appris l’intérêt du LOSC

Par Allan Brevi
1 min.
Davide Ancelotti @Maxppp

Longtemps resté dans l’ombre de son père Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti a franchi un énorme cap en devenant l’entraîneur principal du LOSC en Ligue 1. Après avoir participé au succès de plusieurs grands clubs aux côtés de son père, le technicien italien aura la mission de poursuivre la dynamique laissée par Bruno Genesio dans le Nord. Il est également revenu sur les coulisses de son arrivée à Lille, révélant que l’intérêt du club lui avait été annoncé par un appel tardif de son père.

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« Si c’est mon père qui m’a informé de l’intérêt du LOSC ? Oui, il m’a appelé un jour à deux heures du matin, car Olivier (Létang, président du LOSC) lui avait demandé mon numéro. Il m’a dit qu’une équipe s’intéressait à moi. Je lui ai dit : "ne dis pas qui, dis-moi seulement si je dois y aller ou pas", et il m’a répondu : "bien sûr". Après, bien évidemment, on a discuté. Olivier échange régulièrement avec mon père depuis des années. Je me souviens qu’à Madrid c’était le cas, car on était intéressé par Leny Yoro », a expliqué le technicien de 37 ans dans un entretien accordé à L’Équipe.

Pub. le - MAJ le
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