Golden Boy 2025 : les lauréats de toutes les catégories

Réuni ces dernières semaines, le prestigieux Board of Legends du Golden Boy, composé d’anciennes gloires du football mondial dont Pavel Nedved, Cesc Fàbregas, Luca Toni, Andriy Shevchenko ou encore Lothar Matthäus, a tranché. Pour l’édition 2025, plusieurs distinctions majeures ont été officiellement attribuées avant la cérémonie de Turin en décembre. Luis Campos est élu Best Executive, récompensant son rôle central dans la construction du PSG champion d’Europe. Nasser al-Khelaïfi remporte le titre de meilleur président, symbole de la stabilité et de la vision installées depuis plus d’une décennie à Paris. Côté terrains, Leah Williamson est sacrée Golden Player Woman, tandis que le Golden Player Man sera attribué à titre posthume à Diogo Jota, hommage à l’attaquant portugais disparu prématurément.

Dans les autres catégories, le Paris Saint-Germain poursuit sa razzia en étant désigné Best Club de l’année, récompense logique après son quadruplé historique et sa domination européenne. Ali Barat est élu meilleur agent. Dans les catégories principales, Michelle Agyemang décroche le titre de Golden Girl. Mais la lumière est surtout braquée sur Désiré Doué, qui succède officiellement à Lamine Yamal en devenant Golden Boy 2025, consacrant une année exceptionnelle au cœur du projet parisien. Deux prix nationaux viennent compléter le palmarès : Eva Schatzer, élue Best Italian Golden Girl, et Francesco Pio Esposito, sacré Best Italian Golden Boy. Une édition déjà historique, qui consacre le PSG et sa galaxie comme le grand protagoniste du football mondial actuel.