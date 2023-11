L’OL déclare la guerre à Jean-Michel Aulas

La saison de l’Olympique Lyonnais ressemble à un feuilleton de la plateforme Netflix. Chaque épisode apporte son lot de rebondissements et de mauvaises nouvelles. Entre les problèmes avec la DNCG durant l’été, un mercato limité et au rabais, les départs au sein de la direction, le changement de coach, les incidents à l’Orange Vélodrome et les résultats catastrophiques, les pensionnaires du Groupama Stadium n’ont pas été épargnés. Dans tout ce marasme, les Gones doivent aussi composer avec l’épineux cas Jean-Michel Aulas.

L’ancien président du club, devenu président d’honneur, a multiplié les tacles à destination de John Textor et d’Eagle Football ces derniers mois. L’homme d’affaires américain, comme le président exécutif Santiago Cucci, ne s’est pas privé pour le critiquer. Lors d’un entretien accordé à plusieurs médias le 29 août dernier, Textor avait annoncé qu’il ne lui avait pas fait part de ses inquiétudes concernant la DNCG au moment de la vente de l’OL. Un mensonge selon l’ancien boss du club rhodanien, qui a porté plainte contre John Textor et Eagle football pour diffamation.

L’OL de Textor vs Aulas

Dans la foulée, on a appris que JMA avait saisi le tribunal de commerce de Lyon pour ordonner le gel de 14,5 millions d’euros du club et le nantissement des titres de John Textor. Santiago Cucci avait confirmé cela dans les colonnes de L’Equipe. « Jean-Michel Aulas a bloqué nos comptes en plein mercato et nous a mis en risque sur nos discussions sur nos lignes de crédits. C’est agir contre les intérêts du club et contre son propre héritage, qu’on aimerait respecter. On a eu un rendez-vous, avec Jean-Michel, début août, qui s’est très bien passé. Et pendant qu’il me parlait, il saisissait tous les comptes bancaires, tous sans exception […] C’est un peu Docteur Jean-Michel, et Mister Aulas. Il est charmant, on a envie de travailler avec lui et collaborer. Mais sous le discours de façade, il fait passer ses intérêts.»

Aulas s’était défendu et avait expliqué : « l’OL c’est mon club depuis 35 ans ce sera toujours mon club. Je traite avec Textor patron d’Eagle et lui dit que ce sera OL groupe qui rachètera les actions avec la caution d’Eagle et que si OL groupe ne peut pas faire, c’est Eagle qui le substituera. Ç’a été approuvé par le conseil d’administration le 10 mai de cette année, je crois. La procédure au tribunal de commerce était la seule possible pour aller Eagle, ce n’est pas l’OL que je suis allé chercher, c’est Eagle. (…) Ç’a été fait le 10 août. Il n’y avait pas d’argent sur les comptes. La DNCG avait demandé de ne pas investir plus de 25 M€. À cette époque, c’était déjà fait. Vous avez l’impression que c’est moi qui ai bloqué les comptes, mais ce n’est pas moi ! C’est de l’enfumage version Cucci qui fait penser que j’ai essayé de freiner l’OL.»

Lyon demande à JMA de rendre 10 millions d’euros

Alors qu’on pensait que les relations entre les deux camps s’étaient plus ou moins apaisées, il n’en serait rien. Ce mardi, le site olympique-et-lyonnais révèle une information de taille. Ainsi, on apprend que Jean-Michel Aulas, qui avait empoché une joli bonus de 10 millions d’euros en guise d’indemnité de résiliation au moment de la vente du club, a été attaqué par l’OL. Le club demande "l’annulation du protocole transactionnel, qui prévoyait les engagements à tenir pour chaque partie" et le remboursement de la somme de 10 millions d’euros (les bonus) selon oetl.

JMA n’aurait pas respecté certaines obligations comme celles de ne pas porter atteinte à l’image du club en le dénigrant et d’aider l’écurie lyonnaise. Pour toutes ces raisons, l’OL a donc décidé de lancer une procédure en justice devant le Tribunal de Commerce de Paris le 3 octobre dernier. La guerre continue donc entre l’Olympique Lyonnais de John Textor et le charismatique Jean-Michel Aulas. La suite au prochain épisode. Toudoum !