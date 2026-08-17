AC Milan : visite médicale pour Diego Moreira ce mardi

Alors que le RB Leipzig semblait tenir la corde pour boucler l’arrivée de Diego Moreira, l’ailier international belge (4 sélections) va finalement rejoindre l’AC Milan. En effet, un accord a été trouvé entre le club milanais et Strasbourg pour un transfert à hauteur de 50 millions d’euros. Moreira a quant à lui choisi de rejoindre l’Italie, où il est attendu ce mardi pour passer sa visite médicale, selon Matteo Moretto.

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Arrivé en Alsace en provenance de Chelsea en août 2024, Moreira s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs indispensables de l’effectif strasbourgeois, disputant 76 rencontres depuis sa venue et inscrivant sept réalisations. Ses prestations lui ont également ouvert les portes de la sélection belge, avec laquelle il a disputé la Coupe du Monde cet été.