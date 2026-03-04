Mercato : Antoine Griezmann a reçu une offre dingue

Plus qu’un match. Hier soir, Antoine Griezmann retrouvait le FC Barcelone en 1/2 finale retour de la Coupe du Roi. Un club pour lequel il a joué, sans pour autant convaincre. Le Français espérait donc prendre le meilleur sur les Culés, après une manche aller remportée sur le score de 4 à 0. Mais les Colchoneros ont dû serrer les dents jusqu’au bout, eux qui se sont finalement inclinés 3 à 0. Mais ils se qualifient malgré tout pour la finale (4-3 aux scores cumulés). Après le coup de sifflet final, Grizi en a profité pour régler de vieux comptes.

En effet, il a publié sur Instagram une photo de lui après la qualification, avec des Barcelonais à terre. Il a accompagné ce cliché du message « cette photo est-elle trop dure ? ». Une référence à une ancienne publication du FC Barcelone. L’an dernier, les pensionnaires du Camp Nou avaient partagé une photo des joueurs célébrant leur victoire face aux Colchoneros, derrière Griezmann. Le même message, repris par le Français hier soir, avait été publié. L’ancien joueur de la Real Sociedad a pris une petite revanche. Il a aussi fait parler de lui pour d’autres raisons. Encore une fois, son avenir a été au centre des débats.

L’Atlético est ouvert à son départ

Depuis quelques jours, son nom est cité à Orlando, qui pourrait boucler son arrivée dès ce mois de mars. Interrogé hier soir sur le sujet, le président Enrique Cerezo a confié : «Griezmann ? Pour l’instant, nous sommes concentrés sur le match important de dimanche contre la Real Sociedad. Et ensuite, ce sera Tottenham. Griezmann sait déjà qu’il est un joueur de l’Atlético, et d’ailleurs, il a fait un match fantastique aujourd’hui (…) Le mystère est désormais levé : il est joueur de l’Atlético de Madrid. Va-t-il rester ? Pour l’instant, je n’entrevois aucun problème, et j’ai toujours dit que s’il y a le moindre souci, vous savez que je suis très honnête et je le dirai. Mais pour le moment, je ne vois aucune raison de m’inquiéter.»

Du côté de Diego Simeone, le discours est un poil différent concernant le Français, qui a été le meilleur joueur de son équipe hier soir. « Il le mérite plus que quiconque (de jouer la finale de la Coupe du Roi). Ce qu’il a accompli ici était incroyable, et il conservera ce talent et cette qualité toute sa vie. Que dire de plus ? Je l’aime, je veux toujours le meilleur pour lui, et j’espère qu’il pourra jouer cette finale.» C’est aussi le souhait de Koke. «J’espère que Griezmann jouera la finale. Je ne sais pas ce qui va arriver à Antoine. C’est à lui de décider de son avenir. J’espère que ce sera la meilleure chose pour lui et pour l’Atlético.»

Une proposition incroyable

Idem pour Musso. « Antoine a tellement donné à l’équipe pendant tant d’années. Sa décision sera la bonne. Quoi qu’il fasse, je lui en serai reconnaissant.» Marcos Llorente, qui est proche de Grizi, a avoué : « on n’en sait rien. C’est très personnel. On ne lui a rien demandé non plus, mais on le soutient. C’est un grand ami, un excellent coéquipier, et sa présence dans l’équipe est toujours un atout. Mais nous sommes tous humains et nous avons des objectifs dans la vie, et il faut le respecter.» Des déclarations qui sonnent tels des adieux. Et c’est une tendance qui semble se confirmer.

Fermés à un départ, les Colchoneros ont revu leur position. La COPE assure ce mercredi que l’Atlético ouvre la porte à un départ de Griezmann dans les prochains jours. Le club a informé le Français qu’il est libre de s’en aller et qu’il ne s’y opposera pas. Les Colchoneros estiment qu’il n’est plus si «indispensable» et que la proposition financière d’Orlando est «incroyable». Le montant n’a pas filtré, mais elle est suffisante pour convaincre son club de lui ouvrir la porte. La balle est dans le camp de Griezmann, qui va devoir vite se décider car la franchise de MLS veut une star dès ce mois de mars et elle n’hésitera pas à changer de cible si jamais le champion du monde 2018 prenait trop son temps. Affaire à suivre…