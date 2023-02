Getafe : Jakub Jankto annonce son homosexualité

Jakub Jankto, milieu gauche de 27 ans, vient d’annoncer publiquement son homosexualité. L’international tchèque (45 capes, 4 buts) de Getafe, qui joue en prêt au Sparta Prague au cours de la saison actuelle, l’a dévoilé à travers une vidéo sur ses réseaux sociaux. Un fait rare dans le monde du football professionnel.

«Comme tout le monde, j’ai mes forces, j’ai mes faiblesses, j’ai une famille, j’ai des amis, j’ai un métier que j’exerce au mieux de mes capacités depuis des années, avec sérieux, professionnalisme et passion. Comme tout le monde. Je veux aussi vivre ma vie en toute liberté. Sans peurs. Impartial. Pas de violence. Mais avec amour. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher», a déclaré Jankto, ce lundi.

