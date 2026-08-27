Ligue 3 : Caen s’incline face à Bastia

Bastia retrouve des couleurs. Battus par Versailles la semaine dernière (2-3), les Corses ont rectifié le tir en s’imposant ce jeudi face à Caen (0-1) à l’occasion de la 4e journée de Ligue 3. Le seul but de la rencontre fut l’oeuvre de Clément Rodrigues. Sur un très bon centre de Félix Tomi, le ballon lui restait dans les pieds mais l’attaquant de 25 ans avait la lucidité pour ajuster le portier caennais (3e, 0-1).

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A noter en face la grosse prestation du gardien bastiais, Théo De Percin, auteur de plusieurs parades pour maintenir son équipe en vie. Caen avait eu les situations pour revenir dans la partie, à l’image d’Hugo Lamouliatte, Leo Millinier ou de Josué Kimboma, mais n’a jamais trouvé la solution. Bastia réalise là une belle opération et passe provisoirement 6e au classement avec cette deuxième victoire en quatre matchs. Caen est 9e avec le même nombre de points.