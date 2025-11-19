La RD Congo connaît ses prochains adversaires pour la Coupe du Monde 2026 !

La République démocratique du Congo n’a jamais été aussi proche de retrouver la plus grande scène du football mondial. Les Léopards ont brillamment franchi le barrage de la zone Afrique en enchaînant deux performances retentissantes. D’abord avec un succès maîtrisé contre le Cameroun (1-0), puis une énorme bataille face au Nigeria, conclue sur un nul (1-1) suivi d’une victoire lors d’une séance de tirs au but étouffante. Grâce à ce parcours solide et plein de caractère, Chancel Mbemba et ses partenaires ne sont désormais plus qu’à une seule victoire d’une qualification historique pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Mieux encore, la RD Congo évite une demi-finale en raison de son classement FIFA. En effet, la sélection congolaise fait partie des deux têtes de série directement qualifiées pour la finale du barrage intercontinental, qui aura lieu entre le 23 et le 31 mars. Une avance stratégique majeure dans une course mondiale où chaque détail compte.

Le format des barrages interconfédéraux, entériné par le Conseil de la FIFA en 2017, répartit une place par confédération, à l’exception de l’UEFA, tandis qu’une place additionnelle est attribuée à la confédération organisatrice. Comme les trois hôtes du Mondial 2026 que sont le Canada, les États-Unis et le Mexique appartiennent à la CONCACAF, cette dernière bénéficie ainsi de deux billets pour les barrages, alors que l’AFC, la CAF, la CONMEBOL et l’OFC en disposent chacune d’un. Le tournoi, organisé en Amérique du Nord du 23 au 31 mars 2026, servira d’ultime préparation avant la phase finale. Les six équipes qualifiées seront réparties en deux groupes de trois, avec deux équipes non têtes de série devant s’affronter d’abord en demi-finale, avant que la gagnante ne défie une tête de série en finale pour décrocher son billet pour la Coupe du monde. Toutes les rencontres se joueront à élimination directe, avec prolongation et tirs au but si nécessaire. Le Mexique a été désigné pays hôte de ces barrages, avec deux matchs disputés à l’Estadio Akron de Guadalajara et deux autres à l’Estadio BBVA de Monterrey.

La RDC ne croisera pas l’Irak

Les barrages intercontinentaux rassembleront des sélections issues de cinq confédérations différentes, offrant un plateau aussi imprévisible qu’attrayant. Pour la zone AFC, c’est l’Irak qui a décroché sa place après avoir éliminé les Émirats arabes unis en double confrontation. En CONCACAF, le Suriname et la Jamaïque ont terminé meilleurs deuxièmes de leur poule respective et ont ainsi obtenu leur ticket pour ce mini-tournoi. La CONMEBOL sera représentée par la Bolivie, tandis que la zone Océanie (OFC) enverra la Nouvelle-Calédonie, surprise d’un parcours solide dans ses qualifications régionales. Ces cinq nations constitueront donc l’ensemble des adversaires potentiels de la RD Congo en mars prochain, même si la configuration du tirage leur évitera certains duels dès le premier tour.

Ce barrage intercontinental prendra donc la forme d’un mini-tournoi réunissant ces cinq nations aux côtés de la RDC. Deux tableaux seront constitués, chacun attribuant une place pour le Mondial 2026 à son vainqueur. Le tirage au sort se déroulera ce jeudi 20 novembre à 13 heures, au siège de la FIFA à Zurich. Les équipes seront classées selon le classement FIFA du 19 novembre 2025. Les deux meilleures nations (Irak et RDC) seront têtes de série et directement envoyées en finales, tandis que les quatre autres seront placées dans un chapeau unique pour les demi-finales. Les deux sélections de la CONCACAF devront impérativement être séparées selon les règles FIFA. La RD Congo, parmi les deux meilleures équipes au classement, ne pourra donc pas affronter l’Irak, également tête de série, lors des barrages de mars. Une donnée capitale qui pourrait offrir aux Léopards un tableau plus favorable pour jouer leur ultime chance de rejoindre la Coupe du monde 2026.