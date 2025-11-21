Menu Rechercher
FC Nantes : Louis Leroux forfait jusqu’à la trêve hivernale

Par Allan Brevi
Louis Leroux avec le FC Nantes @Maxppp

Ce vendredi, le FC Nantes a annoncé que Louis Leroux est victime d’une lésion au quadriceps gauche, qui a été contractée lors du rassemblement avec l’équipe de France Espoirs. Le club précise que cette blessure entraînera une indisponibilité pour le joueur d’au moins jusqu’à la trêve hivernale.

FC Nantes
Le FC Nantes informe que Louis Leroux souffre d’une lésion du quadriceps gauche, contractée lors du rassemblement avec l’équipe de France Espoirs.

Ce qui entraînera une période d’indisponibilité estimée au minimum jusqu’à la trêve hivernale.

On est à tes côtés Louis ! 👊
Les dirigeants et le staff médical des Canaris assurent leur soutien au jeune milieu de terrain : « On est à tes côtés Louis ! ». Louis Leroux va désormais entamer une phase de rééducation afin de revenir en pleine forme dès la reprise. Il manquera donc la réception de Lorient ce dimanche, le choc contre l’OL (30/11), la réception du RC Lens (6/12) et un nouveau déplacement à Angers le 12 décembre prochain. Cette saison, Leroux a joué 12 matchs dont 10 comme titulaire.

