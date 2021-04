PSG-Bayern : Marquinhos et Marco Verratti ne seront pas titulaires, Mauro Icardi pas dans le groupe

Touché aux adducteurs lors du match aller à Munich, Marquinhos pourra-t-il tenir sa place demain à l’occasion du quart de finale retour de Ligue des Champions ? Présent face aux médias, Mauricio Pochettino a indiqué que le Brésilien ne démarrera sûrement pas le match.

« Je ne sais pas encore. On verra demain comment il est. En principe, il pourrait être dans le groupe. Et on verra. Pour démarrer, non, c’est sûr. Sur le banc, peut-être. On décidera demain », a-t-il déclaré en conférence de presse. Idem pour Marco Verratti et Alessandro Florenzi. « En principe, nous n’avons pas décidé le onze de départ. Pour Marco, ce sera difficile de démarrer, pour Alessandro, on doit encore analyser certaines choses. » Enfin, l'Argentin a confié que Mauro Icardi ne sera pas dans le groupe.