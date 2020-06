Toulouse : Baptiste Reynet pourrait rester en Ligue 1

Alors que la LFP a acté la fin de l'exercice 2019-2020 de Ligue 1 le 30 avril dernier en raison de la pandémie de coronavirus, Toulouse a bouclé la saison à la dernière place du championnat et évoluera donc en Ligue 2, sauf retournement de situation, la saison prochaine. Plusieurs joueurs à la valeur marchande intéressante ou aux envies de rester dans l'élite devraient ainsi quitter l'effectif des Violets cet été. Parmi les départs pourrait se trouver le gardien du TFC, Baptiste Reynet (29 ans).

La Provence révèle ce mercredi dans ses pages intérieurs que l'ancien portier de Dijon ou encore Lorient figure sur les tablettes du Nîmes Olympique, qui cherche un remplaçant à Paul Bernardoni (23 ans), prêté par Bordeaux ces deux dernières saisons et parti du côté d'Angers. D'après le quotidien, Nîmes étudie également la piste menant à Jérôme Prior (24 ans, Valenciennes), mais celle menant à Reynet semble être la plus chaude. Le gardien français, qui n'est plus vraiment en odeur de sainteté à Toulouse et dont le contrat expire en 2022, figure aussi sur les tablettes de Guingamp.