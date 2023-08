Le PSG prête Renato Sanches à l’AS Roma !

La suite après cette publicité

Et c’est un nouvel indésirable qui fait ses valises du côté de Paris. Pas dans les plans de Luis Enrique ni de la direction pour la saison à venir, Renato Sanches s’en va après une seule saison du côté du Parc des Princes. L’international lusitanien de 25 ans est ainsi nouveau joueur de l’AS Roma, où il est prêté par le Paris Saint-Germain pendant une saison.

Il s’agit donc d’un prêt jusqu’à la fin de l’exercice 2022/2023, qui pourrait se transformer en transfert définitif en fonction du nombre de rencontres disputées par l’ancien du LOSC. Comme révélé par nos soins il y a quelques jours, Renato Sanches deviendra ainsi automatiquement joueur de l’AS Roma de façon permanente s’il dispute 30 rencontres sous les ordres de José Mourinho cette saison.

Se relancer sous les ordres de Mourinho

Une option d’achat automatique qui rapporterait 12 millions d’euros au club de la capitale française, en plus de quelques bonus qui pourraient faire grimper ce montant de quelques millions d’euros. C’est plus ou moins ce qu’avait déboursé le Paris Saint-Germain pour le milieu de terrain il y a tout juste un an, lui qui avait été un renfort réclamé par Christophe Galtier. «Renato Sanches quitte le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’AS Rome, en Serie A. Le milieu de terrain portugais est prêté pour une saison avec option d’achat», peut-on lire dans le communiqué du club parisien.

La saison dernière, Renato Sanches a disputé 23 rencontres de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, mais n’a démarré que 6 matchs. Barré par les arrivées de joueurs comme Manuel Ugarte, il va pouvoir se relancer du côté de l’AS Roma. C’est déjà le sixième club de la pourtant jeune carrière du milieu de terrain, qui n’a jamais réussi à vraiment confirmé tous les espoirs placés en lui à une époque pas si lointaine.