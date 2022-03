PSG : le clan Neymar monte au créneau

La suite après cette publicité

Sur le papier, il y a des chiffres et des statistiques qui plaident, un peu, en sa faveur. Depuis qu’il a signé au Paris Saint-Germain, Neymar (30 ans) c’est 136 matches, 92 buts et 57 passes décisives, toutes compétitions confondues. À Madrid, lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions, le Brésilien, accusé de ne plus se bouger comme avant, fait partie des Parisiens ayant le plus couru (10 kms).

Pourtant, deux ans après son retour avorté au FC Barcelone, Neymar voit encore sa cote tomber au plus bas chez les Rouge-et-Bleu. Critiqué pour ne plus être aussi tranchant, l’Auriverde interpelle, il est vrai, par son incapacité à faire la différence sur un dribble, une accélération. Un constat largement visible qui a donc fini par agacer un grand nombre d’inconditionnels du PSG. Et leur argument est simple : Paris paie une fortune (36 M€/an) un joueur considéré comme un fêtard incapable d’avoir une hygiène de vie de grand joueur.

Une réputation injustifiée

Une attaque en règle que les détracteurs du natif de Mogi das Cruzes auront l’occasion de ressortir à plusieurs reprises, surtout en voyant des joueurs plus âgés que lui tels que Karim Benzema (34 ans), Luka Modric (36 ans) ou Cristiano Ronaldo (37 ans) se montrer plus incisifs. Face au déferlement médiatique subi par le numéro 10 francilien, dont l’avenir refait énormément parler, un membre de son entourage a tenu à réagir dans les colonnes du Parisien.

« Ce sont surtout ses potes qui sont de purs fêtards. Il est clair qu’ils ne le tirent pas vers le haut en termes d’hygiène de vie. Mais lui, en général, reste assez soft et assez sobre en soirée. (…) Les gens ont une image de lui qui n’est pas la bonne. Neymar est quelqu’un de foncièrement gentil, généreux, très à l’écoute de ce qui peut se dire sur lui. Il n’est pas du tout hautain ou inaccessible. Mais il est très sensible, il a besoin qu’on lui accorde de l’importance et il fait de même avec les gens. Tu sens que c’est important pour lui d’être apprécié. » Mais depuis dimanche dernier et les sifflets du Parc, Neymar sait qu’il va à nouveau devoir se battre pour reconquérir les coeurs des fans parisiens.