PSG : le cas Lionel Messi met déjà le feu à l'Espagne et l'Argentine

La Décision. En 2023, Lionel Messi va devoir trancher au sujet de son avenir. L'Argentin, dont le contrat prendra fin le 30 juin prochain à Paris, n'annoncera certainement pas son choix dans un documentaire comme l'avait fait Antoine Griezmann. Il ne l'avait pas fait en 2021 lorsqu'il n'avait pas prolongé et quitté en larmes le FC Barcelone pour ensuite rejoindre le PSG. On l'imagine mal s'y prendre ainsi maintenant. Ce n'est pas le genre de la maison. Malgré tout, son choix de carrière suscite forcément un engouement particulier. Il s'agit de Leo Messi, il ne peut pas en être autrement.

Le Barça en opération séduction

Discrète, La Pulga fait pourtant énormément parler. Surtout en Espagne. Là-bas, on rêve de son retour. C'est le cas depuis le jour où Messi a quitté le club blaugrana. Les médias catalans multiplient les articles sur le sujet, comme ils l'ont déjà fait avec Neymar lorsqu'il a rejoint le PSG contre un chèque de 222 millions d'euros. Les dirigeants espagnols jouent aussi le jeu, à l'image du président Joan Laporta, en enchaînant les déclarations d'amour publiques à l'intention de Messi. Une stratégie que n'apprécierait d'ailleurs pas forcément le principal intéressé. Il y a quelques semaines, on avait appris que le joueur avait demandé au Barça de ne plus évoquer son cas.

Il n'a pas été visiblement écouté puisque le FCB continue son opération séduction un peu partout dans les médias. Récemment, Joan Laporta a confié : «c'est une aspiration que j'ai en tant que président et j'aimerais que cela se réalise. J'ai été co-responsable de cette fin que je considère comme provisoire. L'étape de Messi à Barcelone ne s'est pas terminée comme nous le souhaitions tous. Elle a été conditionnée par des raisons économiques et nous avons une dette morale. En ce sens, on aimerait qu'il termine sa carrière avec le maillot du Barça en étant applaudi partout où il va.» Le président du Barça, qui veut faire bâtir une statue en l'honneur de Messi, aurait eu des contacts avec son entourage selon La Vanguardia.

Xavi ne le lâche pas d'une semelle

Le faire revenir est en tout cas un rêve qui est financièrement possible. Malgré des soucis économiques, faire revenir Messi serait envisageable selon Eduard Romeu, vice-président économique du Barça. Questionné par Catalunya Radio, il a affirmé récemment : «s'il revenait, ce serait gratuit (comme il est en fin de contrat, ndlr). Donc ce serait viable, même si je ne l'ai pas prévu dans le budget. C'est une icône du club, ce sera toujours sa maison, mais ce serait une décision du coach et de joueur». Xavi, lui, est pour un retour de l'Argentin. La presse catalane lui a encore posé la question cette semaine avant le match face à l'Inter Milan en Ligue des Champions.

«À propos de Leo, on verra comment ça se passe. Mais ce n'est pas le moment d'en parler, on l'aime beaucoup mais on ne lui rend pas service si on parle de ça. Laissons-le profiter de Paris et nous verrons bien». Si le coach botte en touche en public, en privé il militerait pour le retour de son ami. El Chiringuito a indiqué ces dernières semaines que les deux hommes échangeaient régulièrement. Et dans l'émission espagnole, on en a remis une couche cette semaine en annonçant qu'en MLS, notamment à l'Inter Miami où on souhaite la faire venir depuis plusieurs années, on estime que la Pulga veut retourner au Barça.

🚨 EXCLUSIVA @jpedrerol 🚨



💣 "En la MLS🇺🇸 saben que MESSI quiere VOLVER al BARÇA"💣 pic.twitter.com/Ie7YONsHog — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 2, 2022

Paris n'a pas dit son dernier mot

Mais le PSG ne compte pas lâcher l'affaire et aurait offert, selon la Cadena SER (ou compterait lui offrir selon d'autres médias), une prolongation de contrat d'un an, plus une année en option. Son salaire resterait le même, à savoir environ 30 M€ par an. Ce qui va dans le sens de ce qu'a annoncé Luis Campos sur RMC Sport. « J'ai demandé à Messi s'il voulait rester, et je lui ai dit que j'espérais qu'il reste pendant les trois ans que j'ai sur mon contrat. Je suis très satisfait de Leo». Mais dans les colonnes du Parisien, les proches du joueur ont assuré qu'il n'avait pas encore d'offre sur la table de la part de Paris ou d'autres clubs.

Par autre club, on sous-entend le FC Barcelone. Une piste qui existerait bien. Car si les informations dévoilées par El Chiringuito n'ont pas forcément été prises au sérieux, celles d'Olé le sont. Dans La Primera Jugada, le podcast du média argentin sur Spotify, les journalistes ont indiqué que le Barça tentera de le rapatrier l'an prochain. Veronica Brunati, journaliste proche de Leo Messi, a même lâché une sacrée bombe sur Twitter. «Le 1er juillet 2023, Lionel Messi sera un joueur du Barça», a-t-elle écrit. De quoi relancer plus que jamais le débat autour de son avenir, surtout en Espagne.

1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022

En Argentine comme en Espagne, on voit Messi au Barça

Là-bas, les articles sur le sujet s'enchaînent ces derniers jours. Sport a réalisé un papier sur les dix raisons pour lesquelles Messi devrait revenir en Catalogne. Le média espagnol explique qu'il bouclerait la boucle, rejoindrait son ami Xavi ou encore qu'il ferait des adieux dignes de ce nom au Barça. Ce jeudi, Sport en remet une couche avec un article expliquant pourquoi recruter l'Argentin serait une bonne chose pour Xavi. L'international albicéleste, qui fêtera ses 36 ans en 2023, apporterait beaucoup notamment des buts. Il le prouve à Paris, où il est dans une sacrée forme (8 buts, 8 assists en 13 matches).

Ce qui ne ferait pas de mal aux Culés, qui ont besoin d'autres armes offensives qui marquent beaucoup de buts. Si on pourrait le considérer comme un vétéran, Messi en a encore sous le pied. Il connaît aussi parfaitement le Barça, la Liga et Xavi. Ses qualités, son expérience et son amour du maillot sont autant de raisons qui feraient de lui un vrai renfort. L'opération séduction est donc lancée en Espagne. De son côté, Lionel Messi demeure silencieux, lui qui veut prendre sa décision après le Mondial au Qatar rappelle La Nacion. Il ne tranchera pas avant. En Espagne et en Argentine, on a déjà une idée concernant sa future décision...