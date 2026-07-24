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Coupe du Monde

Argentine : Leandro Paredes envisage de quitter la sélection

Par Sasha Nahon
1 min.
Leandro Paredes @Maxppp

Très critiqué pour son comportement lors de la Coupe du Monde 2026, notamment après la finale perdue contre l’Espagne (1-0), Leandro Paredes pourrait mettre un terme à sa carrière internationale. Le milieu de terrain de Boca Juniors a reconnu, dans un entretien accordé à ESPN, qu’il réfléchissait sérieusement à son avenir avec l’Albiceleste. « Je ne sais pas encore si je suis prêt à poursuivre. C’est un processus qui demande du temps pour être assimilé et mûri », a confié l’ancien joueur du PSG.

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Toujours marqué par la défaite en finale, Paredes a salué la supériorité de l’Espagne et rejeté les théories du complot apparues après le tournoi. « L’Espagne était supérieure à nous en finale, elle mérite sa victoire », a-t-il affirmé. Le joueur de 32 ans a également révélé avoir disputé une grande partie de la compétition avec une fissure aux côtes, une blessure contractée après le huitième de finale face à l’Égypte.

Pub. le - MAJ le
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