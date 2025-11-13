Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Liverpool : la mise en garde de Rooney et Carragher sur le cas Salah

Par Allan Brevi
1 min.
salah @Maxppp

Jamie Carragher a lancé un avertissement à Arne Slot concernant la situation de Mohamed Salah, en grande difficulté depuis le début de saison. Auteur de seulement 4 buts en 11 matchs de Premier League, l’Égyptien peine à retrouver son influence habituelle. « Si tu ne marques pas d’un côté et que tu laisses ton équipe exposée de l’autre, tu n’apportes rien à ce schéma tactique où Salah reste devant », a expliqué l’ancien défenseur de Liverpool sur The Overlap. « Soit il doit redescendre défendre, soit il faut le remplacer. Les jours où Salah commençait chaque match, surtout à l’extérieur, doivent s’arrêter », a ajouté Carragher.

La suite après cette publicité

Wayne Rooney, ancienne légende de Manchester United devenue consultant, partage le constat de Carragher : les adversaires profitent des failles laissées par Salah sur le flanc droit. D’autant que l’Égyptien manquera plusieurs matchs cet hiver pour la CAN, poussant Arne Slot à envisager des ajustements dès maintenant.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liverpool
Jamie Carragher
Mohamed Salah
Wayne Rooney

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Jamie Carragher Jamie Carragher
Mohamed Salah Mohamed Salah
Wayne Rooney Wayne Rooney
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier