Liverpool : la mise en garde de Rooney et Carragher sur le cas Salah

Jamie Carragher a lancé un avertissement à Arne Slot concernant la situation de Mohamed Salah, en grande difficulté depuis le début de saison. Auteur de seulement 4 buts en 11 matchs de Premier League, l’Égyptien peine à retrouver son influence habituelle. « Si tu ne marques pas d’un côté et que tu laisses ton équipe exposée de l’autre, tu n’apportes rien à ce schéma tactique où Salah reste devant », a expliqué l’ancien défenseur de Liverpool sur The Overlap. « Soit il doit redescendre défendre, soit il faut le remplacer. Les jours où Salah commençait chaque match, surtout à l’extérieur, doivent s’arrêter », a ajouté Carragher.

Wayne Rooney, ancienne légende de Manchester United devenue consultant, partage le constat de Carragher : les adversaires profitent des failles laissées par Salah sur le flanc droit. D’autant que l’Égyptien manquera plusieurs matchs cet hiver pour la CAN, poussant Arne Slot à envisager des ajustements dès maintenant.