Atlético : Enrique Cerezo évoque le retour d'Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Ce fut l'une des opérations les plus retentissantes de ce mercato estival. Sur le gong, l'Atlético de Madrid finalisait le retour d'Antoine Griezmann, deux ans après son départ pour le FC Barcelone. Le champion du monde revenait à l'Atlético sous forme de prêt d'une saison plus une en option. Dans une interview accordée à El Larguero, le président du champion d'Espagne Enrique Cerezo a abordé cette opération incroyable pour son club.

« Il est parti d'une manière étrange, mais il a montré qu'il était fou de revenir à l'Atlético de Madrid. Il y a des fans qui n'aimeront pas ça, mais il y en a d'autres qui étaient ravis de son retour et au final l'important c'est la performance et d'avoir la meilleure équipe. Il est venu dans des conditions extraordinaires pour nous et cela montre à quel point il avait hâte de jouer ici, » a ainsi commenté Cerezo. Tout semble désormais réuni pour un retour au premier plan d'Antoine Griezmann...