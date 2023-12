Le petit jeu de Jean-Michel Aulas rend fou l’OL

Jean-Michel Aulas aime occuper le terrain médiatique. C’était déjà le cas quand il était à la tête de l’Olympique Lyonnais. L’ancien président venait régulièrement discuter avec les journalistes, donnait des interviews ici et là et multipliait les tweets avec un style bien particulier. Certains pensaient même qu’il s’agissait d’un faux compte. Malgré la fin de son mandat de 36 ans à l’OL, JMA continue à faire parler de lui dans la presse, notamment en raison de ses tacles à destination de la nouvelle direction. John Textor et Santiago Cucci, ancien président exécutif intérimaire, en ont pris pour leur grade. Le 19 août dernier, Aulas avait d’ailleurs envoyé un scud à destination de l’homme d’affaires américain après la défaite face à Montpellier. «Il peut envoyer le coach de Botafogo», avait-on pu lire sur son compte X. Mais il n’était visiblement pas à l’origine de ce message. Le lendemain, Aulas avait retiré son message avant d’expliquer : «je m’aperçois que mon compte Twitter a été piraté. Je ne suis évidemment pas l’auteur du tweet paru hier à 23h27, que je supprime immédiatement. Je signale @X cet acte malveillant.»

La suite après cette publicité

Une mésaventure qui lui serait donc encore arrivée cette semaine. Après la défaite face au LOSC, un nouveau tweet de JMA a fait jaser. « C’est la cata ! Le problème ce n’est pas eux, ce sont les recrutements faits par Louis-Jean (le directeur du recrutement de l’OL, ndlr) qui sont du niveau L2 et qui ont été surpayés pour les raisons que l’on connaît maintenant ! » Une nouvelle sortie saignante dont il ne serait pas coupable. En effet, c’est ce qu’il a expliqué au Progrès ce vendredi. « J’ai porté plainte concernant ce tweet. A l’OL, j’avais délégué un certain nombre de choses à l’époque, dont ça. Mais je me suis rendu compte des limites de la chose car mes identifiants étaient restés les mêmes.» Aulas a donc décidé de déposer une plainte pour usurpation d’identité. Sauf que du côté de l’OL on doute fortement de sa version des faits. Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Un petit jeu qui, d’après nos informations, rend fous certains au club. Un club qui, rappelons-le, souhaite récupérer 10 millions d’euros versés à JMA lors de la vente puisqu’il n’a pas respecté certains accords passés avec l’OL. Effectivement, il s’était engagé "à ne pas dénigrer OL Groupe" et à "coopérer et prêter assistance à l’entreprise" comme l’ont révélés nos confrères du site olympique-et-lyonnais. Mais Aulas, qui assure qu’il n’est pas l’auteur de ces messages, estime qu’il n’est pas fautif. La justice tranchera entre les deux camps puisque l’OL a engagé il y a quelques semaines une action en justice.