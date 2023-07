L’OL s’impose sur le fil contre De Treffers

La suite après cette publicité

Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais a lancé sa saison avec une rencontre amicale face à De Treffers, équipe de troisième division néerlandaise. Privés de nombreux internationaux, parmi lesquels figurent les jeunes de l’équipe de France qui ont disputé l’Euro Espoirs, les Lyonnais restaient tout de même favoris dans cette rencontre qui ne devait présenter aucune anicroche. Pourtant, dès les premiers instants, la rencontre n’a pas démarré sous les meilleurs auspices. Dès la huitième minute de jeu, les ouailles de Laurent Blanc ont perdu Dejan Lovren, touché à la cuisse droite et remplacé par Mamadou Sarr. Suite à cette sortie, Lyon a vu De Treffers faillir ouvrir le score à deux reprises en quelques secondes : une première fois sur corner puis sur une frappe lourde.

Alors qu’Anthony Lopes s’est interposé sur la première tentative, la barre a empêché l’OL d’être mené au bout de seulement onze minutes de jeu. Malmenés par l’équipe de troisième division batave, les Rhodaniens ont réagi vingt minutes plus tard sur une double occasion de Corentin Tolisso (33e). Au début de leur préparation estivale, les Gones ont montré des limites physiques mais sont montés en puissance au fil de ce premier acte qui a failli se conclure par un but de Jeffinho, qui a trop ouvert son pied (39e). En difficulté sur ces 45 premières minutes, les coéquipiers de Mohamed El Arouch n’ont pas montré un visage rassurant lors du premier acte.

Une fin de match plus intéressante

Au retour des vestiaires, la domination néerlandaise a finalement été concrétisée. Sur un penalty accordé assez sévèrement contre les Gones, Maetzdorf ne s’est pas fait prier pour tromper Rémy Riou en le prenant à contre-pied (1-0, 49e). Avec un onze remanié et avec les premiers pas de Skelly Alvero, les pensionnaires du Groupama-Stadium ont finalement repris le dessus techniquement et se sont procurés quelques occasions à l’image de cette tête de Sekou Lega à l’heure de jeu (61e). Profitant de la baisse de régime néerlandaise pour monter en puissance, l’OL est alors parvenu à égaliser. Lancé dans la profondeur à la limite du hors-jeu, le buteur zimbabwéen a éliminé Schalks avant de finir dans le but vide (1-1, 71e).

Pathé Mboup n’était pas loin de faire virer les siens en tête mais le gardien adverse s’est interposé au devant de sa tentative (81e). Surfant sur une fin de match intéressante, les Lyonnais ont arraché la victoire en toute fin de rencontre. Trouvé dans la surface suite à un joli travail de Mouhamadou Diarra, c’est ce même Mboup qui a été fauché dans la surface. L’ailier sénégalais ne s’est pas fait justice lui-même car c’est Jeff Reine-Adélaïde qui a offert la victoire à l’OL (2-1, 89e). Un scenario pas forcément rassurant pour les Gones, qui ont donc encore du pain sur la planche avant le début de saison et qui devront montrer un bien meilleur visage mercredi prochain à Edimbourg face à Manchester United.