PSG : le montant de l'enveloppe pour le recrutement dévoilée

Cette saison a autant mis en évidence les qualités de l'effectif parisien, que ses faiblesses. Comme depuis 2017 et peut-être encore plus que les autres années. Le contraste est frappant, le constat unanime, le groupe est mal équilibré. Kylian Mbappé a d'ailleurs clairement fait savoir qu'il attendait de voir le mercato du club pour se positionner sur sa prolongation, lui dont le contrat se termine à l'été 2022.

Les carences sont connues depuis un moment : un latéral droit, probablement un latéral gauche (notamment si Juan Bernat ne revient pas aussi vite que prévu), un milieu de terrain avec une palette plus diversifiée au moins, un attaquant peut-être. Seulement, même si la Coupe du monde 2022 au Qatar se profile, le Paris Saint-Germain a été touché comme tout le monde par la crise financière liée au Covid-19.

Une enveloppe entre 60 et 80 M€, plus les ventes

L'enveloppe de départ serait donc, selon les informations de l'Equipe, entre 60 et 80 M€. Difficile d'imaginer effectuer une refonte complète de l'effectif avec ça, quand on sait que le seul Achraf Hakimi pourrait coûter pas loin de ces sommes.

Bien sûr, le club de la capitale possède une petite colonie d'indésirables dont il espère récupérer un peu de liquide, on évoque notamment Pablo Sarabia, Ander Herrera, Mitchel Bakker, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Colin Dagba, Layvin Kurzawa, voire Leandro Paredes, mais leur valeur marchande est loin d'être celle de leur arrivée et surtout, leur salaire est pour la plupart souvent dissuasif. Conjuguée au déficit et à l'absence totale de recettes billetterie cette saison, la situation est loin d'être idéale pour tout révolutionner. A moins d'être malin.