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Ligue des Champions

Bayern : Kompany impressionné par la tension dans la ville

Par Valentin Feuillette
1 min.
Vincent Kompany @Maxppp
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Bayern Munich PSG
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À l’approche de cette demi-finale retour entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, l’ambiance autour du club bavarois est marquée par une forte connexion entre l’équipe et ses supporters. Porté par un parcours européen qui a fait naître de nouveaux espoirs au fil de la saison, le Bayern aborde ce rendez-vous avec la conviction de pouvoir écrire une page marquante de son histoire.

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Kompany a justement évoqué ce climat particulier et la montée de l’enthousiasme autour du groupe : «Il y a une bonne relation entre cette équipe et les supporters. Au début de la saison, peut-être pas grand monde ne croyait qu’on aurait encore une chance d’atteindre la finale – mais maintenant qu’on y est, on a vécu de nombreux moments spéciaux. Et je pense que les supporters croient qu’on peut y arriver. On veut en faire un moment inoubliable.»

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