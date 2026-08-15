L’OM a un accord avec Jean-Clair Todibo !

L’OM vit un été particulièrement agité, avec une reconstruction qui se déroule sous de fortes contraintes économiques. Après une saison marquée par les remous sportifs et les changements en interne, le club phocéen a ouvert un nouveau chapitre avec l’arrivée de Stéphane Richard à la présidence, de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif et de Bruno Genesio sur le banc. Une nouvelle organisation qui doit permettre à Marseille de retrouver de la stabilité, mais qui s’accompagne surtout d’une réalité financière particulièrement contraignante. Dès leur présentation, les nouveaux dirigeants ont assumé la nécessité de remettre les comptes à l’équilibre et de construire un effectif plus cohérent avec les moyens actuels du club.

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Le mercato olympien ressemble davantage à une vaste opération de dégraissage qu’à une campagne de recrutement ambitieuse. Les ventes sont devenues une priorité absolue pour permettre au club de respecter ses engagements financiers et de retrouver des marges de manœuvre sur le marché. Le départ de Mason Greenwood vers Fenerbahçe pour une somme estimée à environ 40 millions d’euros hors bonus a notamment illustré cette nouvelle réalité, tandis que d’autres éléments sont susceptibles de quitter la Canebière dans les prochaines semaines. Grégory Lorenzi l’a clairement expliqué, Marseille doit vendre, réduire sa masse salariale et générer des liquidités avant de pouvoir accélérer sur les arrivées. Une grande partie de l’effectif peut donc être concernée par les discussions, avec un principe désormais très simple à Marseille, aucun joueur n’est véritablement intouchable lorsque les intérêts sportifs et économiques doivent être conciliés.

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Todibo comme renfort majeur de la défense ?

Mais malgré cette obligation de vendre, l’OM doit aussi avancer sur le recrutement afin de permettre à Bruno Genesio de disposer d’un groupe capable de répondre aux exigences de la saison. C’est notamment dans ce secteur que le dossier Jean-Clair Todibo prend une dimension particulière. Selon nos informations, Marseille vient de trouver un accord verbal avec le défenseur français afin de le convaincre de rejoindre le projet olympien. Les dernières heures ont été décisives dans ce dossier, avec une accélération marseillaise pour obtenir l’adhésion du joueur. Un renfort qui aurait du sens pour Genesio, dans un secteur défensif qui doit être renforcé après plusieurs départs et alors que l’OM entend disposer d’une profondeur suffisante pour mener de front ses différentes compétitions. Todibo connaît parfaitement la Ligue 1 après son passage à Nice et possède désormais une solide expérience du football anglais après deux saisons à West Ham.

Néanmoins, son arrivée dépend de certaines ventes à prévoir du côté de l’OM. Pour rappel, la dernière saison du défenseur de 26 ans a d’ailleurs confirmé son statut de joueur expérimenté au plus haut niveau. Sous le maillot des Hammers, Todibo a disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues en 2025-2026, dont 23 en Premier League, pour plus de 1 800 minutes de jeu et une passe décisive. Il avait également participé à 27 matches de championnat lors de son premier exercice en Angleterre, ce qui témoigne d’une présence régulière dans la rotation londonienne. Désormais, l’OM doit encore franchir l’étape la plus importante puisque l’accord verbal obtenu avec le joueur ne suffit pas. Marseille va devoir tenter de convaincre West Ham de céder son défenseur et trouver les conditions économiques permettant de boucler l’opération. Le dossier est donc lancé, avec un premier accord majeur obtenu côté joueur et une nouvelle négociation qui s’ouvre désormais avec le club anglais.