PSG : le message fort de Matvey Safonov

C’est ce qui s’appelle un mur en béton dans le milieu. Hier soir, Matvey Safonov a été décisif et impeccable face à Lens (0-2). Celui-ci a multiplié les arrêts monumentaux pour offrir au PSG un succès capital en terre nordiste et un nouveau titre de champion de France. Et si le rempart est à l’aise devant ses cages, c’est aussi parce que Luis Enrique lui a accordé toute sa confiance dans la capitale. Après en avoir eu tellement de la part de son coach, le joueur de 27 ans est serein et veut garder sa place de numéro 1.

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Après la rencontre chez les Sang et Or, il a notamment assumé son rôle. « L’adversaire a créé beaucoup d’occasions. J’ai eu du travail aujourd’hui. Ce n’est pas tous les matchs comme ça. C’est le fruit de mon travail, notre mentalité, parce que je n’ai pas arrêté de travailler. Je suis ici depuis deux ans et je pense que je n’ai pas eu un seul jour sans travailler. Les performances de notre équipe cette saison est aussi le résultat de mon travail » a indiqué la muraille parisienne en zone mixte.