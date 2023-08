Strasbourg met la pression au Dinamo Moscou pour Arsen Zakharyan

La suite après cette publicité

Arsen Zakharyan est l’une des pépites russes les plus prometteuses. C’est donc fort logiquement que le milieu offensif, auteur de 18 réalisations et 25 passes décisives en 87 rencontres toutes compétitions confondues avec le Dinamo Moscou, agite ce mercato estival. Et après les arrivées d’Abakar Sylla (FC Bruges), d’Emanuel Emegha (Sturm Graz) et de Jessy Deminguet (Caen), Strasbourg a décidé de mettre les doubles pour attirer le joueur de 20 ans dans ses filets, comme nous vous le révélions dernièrement.

En effet, si Maurizio Sarri a refusé la candidature d’Arsen Zakharyan du côté de la Lazio, les dirigeants du club alsacien ont, de leur côté, décidé de mettre la pression à leurs homologues russes pour finaliser l’arrivée du milieu offensif du Dinamo Moscou. Selon nos toutes dernières informations, la direction des pensionnaires du stade de la Meinau veut d’ailleurs une réponse avant la fin de la semaine afin de savoir s’ils décident de le vendre ou pas. Sinon, les Strasbourgeois envisagent de lâcher l’affaire pour se tourner vers une autre solution malgré leur intérêt très prononcé pour le joueur…

