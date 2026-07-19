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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Zinédine Zidane va assister à la finale Espagne-Argentine

Par Kevin Massampu
1 min.
Zinédine Zidane. @Maxppp
Espagne Argentine
winamax
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La 23e édition de la Coupe du Monde prendra fin ce dimanche soir, à New York, avec la finale opposant l’Espagne à l’Argentine. Une affiche alléchante entre les champions du monde en titre, en quête d’un back-to-back inédit au 21e siècle, et une Roja qui souhaite réaliser un nouveau doublé Euro-Coupe du Monde comme la génération 2008-2010. À cette occasion, de nombreuses personnalités du monde du football et du sport en général sont attendus au MetLife Stadium. Le futur sélectionneur des Bleus, Zinédine Zidane, sera également de la partie, selon L’Équipe. Arrivé à New York au début du week-end, ZZ a été invité par son sponsor historique Adidas. La marque allemande est également le partenaire de la FIFA et de deux stars de cette finale, Lionel Messi et Lamine Yamal.

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Le successeur pressenti de Didier Deschamps arrivera sur le banc de l’Équipe de France, en fin de semaine prochaine, après le retour en France du patron de la Fédération française de football, Philippe Diallo. Il devrait signer un contrat le liant aux Bleus jusqu’en 2030, à l’issue de sa présentation au Comex de la 3F.

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