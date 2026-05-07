LdC, PSG : la répartition des places pour la finale est connue

Pour la deuxième fois consécutive, le Paris Saint-Germain va disputer la finale de la Ligue des Champions. Cette fois, ce sera contre Arsenal et 17 200 supporters parisiens auront la chance de se trouver dans le stade de Budapest pour encourager leur équipe de coeur. Mais comme l’année dernière, la distribution des places risque de faire jaser.

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Pour cette saison, L’Équipe explique que le PSG fera sa répartition selon trois critères, à savoir favoriser les abonnés historiques, les plus actifs (membres virages Auteuil et Boulogne) et les plus assidus (ceux qui revendent le moins leur billet de match). Trois vagues de distribution auront lieu : la vague 1 (du 8 au 12 mai), la vague 2 (jusqu’au 15 mai) et la vague 3 (du 15 au 18 mai). Les abonnés en virage qui auront été sélectionnés auront des billets placement libre à 70€. Enfin, ceux qui sont habituellement en places latérales auront des tickets à 180€.