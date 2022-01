Miralem Pjanic conseille à De Ligt et Morata de ne pas aller au Barça

Miralem Pjanic ne garde vraiment pas un bon souvenir de son passage au FC Barcelone, notamment à cause de l'entraineur hollandais Ronald Koeman. Désormais joueur du Besiktas, Pjanic a accordé une interview au quotidien italien Tuttosport dans laquelle il conseille deux de ses anciens coéquipiers à la Juventus, Alvaro Morata et Mathijs de Ligt, qui sont pressentis pour signer en Catalogne.

Bien qu'il n'essaye pas directement de les dissuader de signer au Camp Nou, il incite ses anciens partenaires à bien réfléchir avant de prendre une telle décision : «De Ligt a pris une excellente décision lorsqu'il a choisi de grandir avec Bonucci et Chiellini. Il est heureux à la Juventus et, s'il l'est, il devrait y rester. Si vous êtes motivé à essayer quelque chose de nouveau, nous verrons... Le seul conseil que je vous donnerais est d'y réfléchir à deux fois avant de quitter un endroit où vous êtes heureux. Mais parfois, les joueurs ont besoin de motivation et de nouveaux défis. Morata saura très bien quoi faire.»