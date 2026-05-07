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CdM, USA : Donald Trump choqué par le prix des places
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@Maxppp
«Je n’étais pas au courant de ce montant». Voici ce qu’a déclaré Donald Trump, interrogé mercredi soir par le New York Post sur le prix des places pour le premier match de la sélection américaine à la Coupe du Monde, le 12 juin à Los Angeles contre le Paraguay.
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Pour rappel, le billet le moins cher est affiché à 1 940 dollars (1 650 euros) sur le site de vente de la FIFA, et à 1 150 dollars (980 euros) sur la plateforme de revente officielle. «J’aimerais bien y être mais je ne paierais pas ça, pour être honnête», a ajouté le président américain.
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