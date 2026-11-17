Décidément, les joueurs prêtés cette saison à l’Olympique Lyonnais par des clubs italiens font beaucoup parler d’eux. Ces dernières semaines, la presse transalpine évoquait la volonté de l’AC Milan de rapatrier le latéral suisse Zachary Athekame dès le mois de janvier en raison des gros soucis défensifs rossoneri. Une rumeur que Paulo Fonseca avait balayée d’un revers de la main avant de filer au Sporting CP. Aujourd’hui, c’est au tour de Loïs Openda d’être au cœur d’une étonnante rumeur.

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Selon La Gazzetta dello Sport, l’attaquant belge de 26 ans va bientôt se retrouver dans une situation compliquée. « La blessure et le changement d’entraîneur ont écarté l’attaquant du projet des Français. Mais il ne fait pas non plus partie des plans de Spalletti, et les Bianconeri cherchent d’autres options pour janvier », écrit le journal au papier rose, qui assure même que « les Français n’ont pas l’intention de le garder et l’ont déjà clairement fait savoir aux responsables de la Continassa (le centre d’entraînement de la Juve, ndlr) ».

Une rumeur qui étonne

En clair, l’OL version Carlos Vicens souhaiterait se débarrasser d’Openda dès le prochain mercato hivernal. Info ou intox ? En situation d’échec à Turin (2 buts en 34 matchs), le natif de Liège a repris des couleurs en France, mais son bilan n’est pas exceptionnel non plus (2 buts et 1 passe décisive en 10 rencontres). Touché au péroné et indisponible depuis la mi-octobre, l’international belge (35 sélections, 3 buts) est-il réellement sorti des plans de la direction rhodanienne et de son nouvel entraîneur ? Difficile à dire, et ce, pour plusieurs raisons.

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La première, c’est qu’Openda était jusqu’ici considéré comme un titulaire indiscutable. A-t-il réellement changé de statut pendant son indisponibilité ? Ensuite, cela obligerait l’OL à se mettre en quête d’un nouveau buteur disponible à bas coût. Pas si simple, même si Matthieu Louis-Jean a déjà prouvé qu’il savait réaliser de jolis coups. Enfin, une semaine seulement après son arrivée dans la capitale des Gaules, Carlos Vicens a-t-il déjà choisi de « privilégier un attaquant aux caractéristiques différentes de celles d’Openda », comme l’écrit le quotidien italien ? Michele Kang et Michael Gerlinger donneront une conférence de presse demain à 15h pour faire le point sur la situation de l’OL. Ce sera peut-être l’occasion d’en savoir davantage sur le cas Openda.