José Mourinho veut ramener Gianluigi Buffon à la Roma

La suite après cette publicité

Avec José Mourinho sur son banc dès la saison prochaine, la Roma entre dans une nouvelle ère. Et à chaque fois que le Special One débarque dans un nouveau club, il faut s’attendre à voir de nombreuses recrues arriver avec lui. Le Mou, réputé comme très dépensier pendant le mercato, voudrait cette fois-ci profiter d’une opportunité de marché.

D’après Tuttosport, l’entraîneur lusitanien souhaiterait ramener Gianluigi Buffon avec lui. Le portier italien, qui a annoncé son départ de la Juventus à la fin de la saison, attend de savoir quelle proposition il recevra pour savoir si oui ou non il continue de jouer au plus haut niveau. L’offre de la Roma et de Mourinho pourrait-elle le tenter ?