Real Madrid : Xabi Alonso met déjà un coup de pression à Kylian Mbappé et Vinicius Jr !

Cette semaine, c’est le début de l’ère Alonso. Le Real Madrid va reprendre le chemin de l’entraînement, et cette fois, c’est sous les ordres de l’ancien milieu de terrain que la bande de Kylian Mbappé va se préparer. L’objectif est clair : remporter ce Mondial des Clubs pour sauver la saison assez mauvaise que viennent de faire les Merengues, et en plus récupérer un joli chèque de la part de la FIFA, puisque le vainqueur de ce nouveau tournoi devrait récupérer au total environ 115 millions d’euros. Un joli petit montant sur lequel Florentino Pérez ne cracherait logiquement pas…

Le Real Madrid compte offrir un joli effectif à son nouvel entraîneur, et a déjà officialisé les arrivées de Dean Huijsen et de Trent Alexander-Arnold. D’autres devraient suivre avant le coup d’envoi de la compétition pour les Merengues, qui débuteront le 18 juin contre Al Hilal, à l’image d’Alvaro Carreras et de Nico Paz. Xabi Alonso sait qu’un gros travail tactique est nécessaire à l’entraînement ces prochaines semaines et il a donc un peu plus de deux semaines pour mettre en place sa tactique et sa méthode…

Changement de plan ?

Surtout que Marca nous apprend qu’au final, il pourrait continuer de miser sur le 4-3-3 traditionnel du Real Madrid et faire une croix sur son 3-4-2-1, système qui a pourtant bien marché pour lui à Leverkusen. Il ne serait pas convaincu d’avoir les joueurs nécessaires pour évoluer dans cette formation, surtout en vue de ce Mondial des Clubs où il va devoir composer avec des blessures derrière. Mais surtout, Xabi Alonso attend beaucoup des joueurs les plus offensifs de l’équipe.

Le tacticien basque exigera ainsi aux stars de l’équipe qu’elles se donnent défensivement, ce qui n’a clairement pas été le cas cette saison. Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont par exemple été les attaquants titulaires qui ont parcouru le moins de kilomètres en Ligue des Champions, signe que le repli défensif n’a pas toujours été bien fait. Pour Alonso, hors de question de revoir de telles choses cette saison, et les stars de l’écurie merengue devront se sacrifier et s’impliquer dans le travail défensif. C’est un sujet qui inquiète d’ailleurs un peu le nouveau coach, qui sera intransigeant avec ses stars offensives. Kylian Mbappé et Vinicius Jr sont prévenus.