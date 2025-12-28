Menu Rechercher
CAN 2025 : l’hommage rendu à Jean-Louis Gasset avant Côte d’Ivoire-Cameroun

Par Kevin Massampu
1 min.
Jean-Louis Gasset, ex-sélectionneur de la Côte d'Ivoire @Maxppp
Ce dimanche soir, la Côte d’Ivoire et le Cameroun s’affrontent dans le choc de ce groupe F, pour clôturer cette deuxième journée de la CAN 2025. Mais avant d’en découdre, Ivoiriens et Camerounais ont rendu un ultime hommage à Jean-Louis Gasset, décédé ce vendredi à l’âge de 72 ans.

La minute de silence à la mémoire de Jean-Louis Gasset.

L’ancien entraîneur adjoint de Laurent Blanc avait notamment coaché les Éléphants entre mai 2022 et janvier 2024. Entraîneur de cette sélection ivoirienne au début de la dernière Coupe d’Afrique des Nations à domicile, il avait été limogé suite à la lourde défaite contre la Guinée équatoriale, lors du troisième et dernier match de phase de poules. Il avait été ensuite succédé par Emerse Faé, qui a ensuite mené les Ivoriens à une troisième étoile continentale.

