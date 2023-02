OL : à quoi va servir Sonny Anderson

La suite après cette publicité

C’est officiel, Sonny Anderson fait son grand retour à l’Olympique Lyonnais. Pas pour mener l’attaque, comme en 1999, mais pour renforcer la structure décisionnaire, pourtant déjà bien fournie. Il y a en effet déjà du monde, entre John Textor le nouveau propriétaire, l’éternel Jean-Michel Aulas, le directeur du football Vincent Ponsot, le patron du recrutement Bruno Cheyrou et l’entraîneur Laurent Blanc. Mais Jean-Michel Aulas ressentait le besoin d’avoir à ses côtés un immense connaisseur du football, avec un regard extérieur. Comme il avait avec Gérard Houllier, décédé en décembre 2020.

Ce conseiller extérieur sera donc désormais Sonny Anderson. « Pour nous c’est un grand jour, c’est le retour de Sonny à la maison. (…) Je n’ai aucun doute sur le choix que nous avons fait », a débuté JMA pour la conférence de presse de présentation. « Sonny arrive comme conseiller football, au niveau du groupe, à mon niveau également. Avec Vincent sur la partie football. On a discuté pas mal avec Sonny, on a toujours gardé d’excellentes relations. Parce qu’il a marqué l’époque de l’OL par un grand rayon de soleil. On est tous convaincus que c’est la petite chose qui va nous faire compléter la stratégie évoquée. »

À lire

Laurent Blanc se lâche sur le mercato de l’OL

Forcément, qui dit nouveau venu dit parfois intégration délicate vis-à-vis de ceux déjà en place. L’OL, par la voix de Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot, s’est escrimé à déminer ce terrain. « Sonny et Laurent se sont vus pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. C’est une équipe avec un certain nombre de missions. La mission de Sonny est la plus transversale », a dit Aulas, avant que Ponsot abonde : « avoir cette vision extérieure, avec plus de recul, cela nous apportait beaucoup, on l’a constaté avec Gérard Houllier. (…) Sonny a vu Laurent, ils se sont parlés, Laurent a déjà demandé certaines choses à Sonny, sur des points très particuliers. Fin mars, on a intégré un groupe, Eagle Football. On doit aller au Brésil voir Botafogo. Sonny peut nous apporter beaucoup sur des structures brésiliennes par exemple ».

La suite après cette publicité

Sonny Anderson va se partager entre l’OL et beIN Sports

Qu’en dit le principal intéressé ? « Je suis très heureux. On va dire qu’à 52 ans, je réalise un rêve de revenir à la maison », a assuré Anderson, avant de donner lui aussi les éléments clés de sa mission à l’OL. « J’ai déjà discuté avec Laurent Blanc, les choses sont claires entre lui et moi, sur le périmètre de travail. C’est à la demande. Je peux intervenir pour anticiper les choses, niveau football. À la demande de la présidence, du staff, ou par moi-même. » Sonny Anderson a insisté sur plusieurs points : laisser du temps au club pour revenir au sommet, rester positif en toutes circonstances et témoigner de l’amour au club, que ce soit joueurs, supporters et même journalistes.

Cela dit, en tant que conseiller extérieur, Sonny Anderson ne sera pas là à 100% du temps, car il garde des obligations vis-à-vis de beIN Sports. « Dès qu’il y a la possibilité que je fasse les déplacements, en fonction de beIN Sports, je le ferai. J’ai des obligations avec beIN, si je n’y suis pas, je peux faire les déplacements et les matches à domicile. » Pas un problème pour Jean-Michel Aulas : « c’est un conseiller, en prestataire, comme l’était Gérard Houllier, qui avait gardé des fonctions chez Red Bull. » Pas de chance, pour étrenner son nouveau costume lyonnais, Sonny Anderson ne sera pas à Angers samedi. « Et non, j’ai le derby Real Atlético pour beIN ».

La suite après cette publicité