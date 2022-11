Belgique - Maroc : la réaction à chaud de Walid Regragui

Au terme d'un match solide, le Maroc a créé l'exploit en battant la Belgique (2-0). Une prestation historique qui place le Maroc à la tête de son groupe. Une prestation que savoure le coach Walid Regragui. «Je suis satisfait, mais on sait où on va. Dans ce genre de compétition, entre faire le spectacle et gagner, ou atteindre ses objectifs, il faut choisir. Nous, on a choisi d'être un bloc équipe très cohérente, c'est difficile de nous bouger. Tout le monde travaille. Avec les joueurs de qualité qu'on a, on sait qu'on peut faire quelque chose de grand. Je ne dis pas qu'on est une grande équipe, mais on sera difficile à battre. Maintenant, le problème, c'est qu'on a énormément de blessés. Est-ce que ça va nous permettre de passer le cap ?», a-t-il confié au micro de BeIN Sports.

Le sélectionneur marocain en a aussi profité pour donner des nouvelles de Yassine Bounou. «Pour Yassine Bounou, il a pris un coup contre la Croatie. Il était incertain, on a tenté jusqu'au bout. Après l'échauffement, il ne s'est pas bien senti. Il a eu l'honnêteté de laisser sa place à quelqu'un d'autre. C'est ce que j'avais dit. S'il ne se sent pas à 100%, il faut laisser sa place. Yassine l'a compris. Munir a fait un excellent match.»