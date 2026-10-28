Hansi Flick réclame un joueur étonnant à sa direction pour régler les soucis défensifs du FC Barcelone

C’est un constat évident qui a été dressé par la presse catalane et les supporters culés après les défaites face au Paris Saint-Germain (4-2) puis contre le Real Madrid (2-1) : la défense est trop faible pour que l’équipe soit compétitive face aux meilleurs clubs européens. Le problème est en partie collectif, avec une ligne haute qui offre beaucoup de situations intéressantes aux attaquants adverses. Il y a aussi une composante individuelle, avec des défenseurs qui, pour la plupart, sont assez loin d’être des top players à leur poste.

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Dans ce contexte, le mercato hivernal s’annonce décisif. L’été dernier, Hansi Flick avait refusé d’enrôler un défenseur, et ce alors qu’au club, certains poussaient pour faire venir Christian Romero, qui s’est finalement engagé avec l’Atlético. Mais visiblement, le coach allemand est en train de changer d’avis, surtout qu’il n’est pas aidé par des pépins défensifs assez récurrents, avec des joueurs comme Xavi Espart, Eric Garcia, Jules Koundé et Andreas Christensen qui sont sur la touche actuellement.

La solution aux soucis défensifs du Barça ?

Comme l’indique Sport, le Barça a jeté son dévolu sur Finn Jeltsch, jeune défenseur central allemand de 20 ans qui évolue à Stuttgart. Le staff du Barça le considère comme un excellent défenseur, et les rapports des scouts catalans sur le joueur sont particulièrement bons, confirmant l’intuition d’Hansi Flick sur les potentiels bénéfices qu’il apporterait à la défense catalane. Bon relanceur, très intelligent dans la lecture du jeu et l’anticipation, en plus d’être robuste dans les duels, l’Allemand est un défenseur particulièrement complet.

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Seul souci, alors que plusieurs gros clubs européens sont dessus, son prix risque de largement dépasser les 50 millions d’euros. Et on le sait, la situation financière du FC Barcelone, bien qu’un peu meilleure que ces dernières années, reste compliquée. Il faudrait au moins un départ, et plusieurs joueurs pourraient aider à remplir les caisses, à l’image d’Alejandro Baldé, annoncé partant. Rendez-vous en janvier…