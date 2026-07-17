Le Havre annonce l’arrivée de Sota Nakamura
Le Havre enregistre sa quatrième recrue de l’été avec l’arrivée de Sota Nakamura, jeune espoir du football japonais. Arrivé en provenance du Sanfrecce Hiroshima, ce jeune attaquant est présenté comme étant « capable d’évoluer sur l’aile ou en pointe, ce petit gabarit (1,68 m) à la grande technique tient bien debout et possède une pointe de vitesse précieuse ».
Sous les projecteurs : Sota Nakamura. 💡— Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) July 17, 2026
L’attaquant, jeune international japonais, débarque au HAC ! ✍️
Bienvenue au Havre Athletic Club Sota. 🙋♂️ pic.twitter.com/ZmJPMmKmg6
Auteur d’une belle saison 2025 avec Hiroshima (une trentaine de matchs toutes compétitions, 5 buts et une passe décisive en J1 League), l’attaquant de 23 ans va découvrir la France. Pour sa première expérience européenne, le Nippon retrouvera en effet Ayumu Seko, déjà présent à l’effectif havrais, mais surtout Kaito Mizuta, qu’il a côtoyé sur les bancs de la Maebashi Ikuei High School durant sa formation.
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