Ballon d’Or : Thibaut Courtois donne son favori

Thibaut Courtois a déjà son favori pour le prochain Ballon d’Or. Interrogé sur Radioestadio Noche, le gardien du Real Madrid estime que la course reste particulièrement ouverte entre plusieurs candidats, citant notamment Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Harry Kane. « Mbappé et Lamine sont bons. Kane sera là aussi. Cette année, la compétition est très ouverte », a expliqué l’international belge, avant d’afficher clairement sa préférence : « Pour moi, c’est Mbappé. »

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Courtois considère surtout que le Ballon d’Or ne devrait pas être attribué uniquement en fonction du palmarès collectif. « Le Ballon d’Or devrait aussi récompenser le meilleur joueur de l’année. Il ne s’agit pas seulement des trophées », a-t-il insisté. Pour illustrer son raisonnement, le portier madrilène a pris l’exemple de son coéquipier Dani Carvajal : « Si on suit cette logique, il aurait peut-être dû revenir à Carvajal il y a trois ans. »