Menu Rechercher
Commenter 3
Ballon d’Or Liga

Ballon d’Or : Thibaut Courtois donne son favori

Par Sasha Nahon
1 min.
Thibaut Courtois @Maxppp

Thibaut Courtois a déjà son favori pour le prochain Ballon d’Or. Interrogé sur Radioestadio Noche, le gardien du Real Madrid estime que la course reste particulièrement ouverte entre plusieurs candidats, citant notamment Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Harry Kane. « Mbappé et Lamine sont bons. Kane sera là aussi. Cette année, la compétition est très ouverte », a expliqué l’international belge, avant d’afficher clairement sa préférence : « Pour moi, c’est Mbappé. »

La suite après cette publicité

Courtois considère surtout que le Ballon d’Or ne devrait pas être attribué uniquement en fonction du palmarès collectif. « Le Ballon d’Or devrait aussi récompenser le meilleur joueur de l’année. Il ne s’agit pas seulement des trophées », a-t-il insisté. Pour illustrer son raisonnement, le portier madrilène a pris l’exemple de son coéquipier Dani Carvajal : « Si on suit cette logique, il aurait peut-être dû revenir à Carvajal il y a trois ans. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Thibaut Courtois
Kylian Mbappé
Harry Kane
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Thibaut Courtois Thibaut Courtois
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Harry Kane Harry Kane
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier