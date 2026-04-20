La presse espagnole nargue déjà le Maroc pour la finale de la Coupe du Monde 2030

La Coupe du Monde 2030 se dessine déjà comme un projet singulier dans l’histoire du football. Pour célébrer le centenaire de la compétition née en 1930, la FIFA a choisi une formule inédite confiée à trois pays unis par la même ambition. Le Maroc, l’Espagne et le Portugal accueilleront l’essentiel du tournoi, tandis que trois rencontres inaugurales seront organisées en Amérique du Sud pour rendre hommage aux origines du Mondial. Sur les rives de l’Atlantique et de la Méditerranée, les préparatifs s’entrelacent déjà avec les rivalités symboliques. Chaque pays souhaite accueillir les plus grandes affiches et surtout la finale, joyau suprême d’un tournoi planétaire. Dans cette compétition parallèle, deux villes cristallisent les regards. Madrid et Casablanca apparaissent comme les deux candidates naturelles pour la grande nuit du football mondial qui aura lieu le 21 juillet 2030. Derrière les sourires diplomatiques et les déclarations officielles, la bataille d’image s’installe lentement, portée par les fédérations respectives, les projets de stades et une presse sportive déjà attentive au moindre signe d’avantage ou de fragilité.

La suite après cette publicité

Mais au cœur de la péninsule ibérique, l’organisation du Mondial n’avance pas sans remous. Plusieurs villes espagnoles ont récemment renoncé à l’aventure face à l’ampleur des investissements exigés par la FIFA. Málaga puis La Corogne ont préféré se retirer du projet, révélant les difficultés financières et logistiques liées à la modernisation des stades. Dans le même temps, l’image du football espagnol a été assombrie par plusieurs incidents dans les tribunes. Au RCDE Stadium de l’Espanyol, lors d’un match amical entre l’Espagne et l’Égypte, des chants visant la religion musulmane ont résonné dans une partie du public. L’épisode a provoqué une réaction ferme du président de la fédération espagnole, Rafael Louzán, et relancé un débat déjà sensible dans le pays. Ces dernières années, plusieurs joueurs comme Vinícius Júnior, Kylian Mbappé ou Ansu Fati ont été victimes d’insultes racistes dans certains stades. À mesure que l’échéance de 2030 approche, ces épisodes alimentent les interrogations sur l’image internationale du football espagnol et sur la capacité des autorités à contrôler les tribunes lors d’un événement d’une telle ampleur.

La suite après cette publicité

Le Maroc a un objectif mais…

Face à ces turbulences, une partie de la presse sportive espagnole a choisi de rappeler les atouts historiques du pays dans l’organisation d’événements majeurs. Le quotidien madrilène AS a opposé deux images, ce lundi soir, qui résument cette rivalité silencieuse entre la péninsule et le royaume chérifien. À Séville, la finale de la Coupe du Roi entre l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad s’est déroulée devant plus de 70 000 spectateurs dans une atmosphère décrite comme festive et parfaitement maîtrisée. Quelques jours auparavant, un match européen entre le Real Betis et le Sporting Braga avait attiré des milliers de supporters portugais disséminés dans la ville sans provoquer d’incident notable. La presse madrilène évoque aussi d’autres précédents qui ont renforcé la réputation organisationnelle du pays. La finale de la Copa Libertadores 2018 entre Boca Juniors et River Plate, délocalisée en urgence au Santiago Bernabéu de Madrid, avait pu être organisée dans des conditions sécuritaires saluées à l’échelle internationale. Dans ces récits médiatiques, l’Espagne apparaît comme un territoire rompu aux grands rendez-vous du football, habitué à accueillir des foules immenses dans une mécanique parfaitement huilée.

Dans cette même comparaison, certains journaux espagnols, dontAS encore, rappellent aussi les difficultés rencontrées récemment par des événements organisés au Maroc. La finale de la CAN 2025 disputée à Rabat entre le Maroc et le Sénégal avait été marquée par des tensions et une polémique encore en cours portée jusqu’au Tribunal arbitral du sport à Lausanne. D’autres rencontres africaines ont également connu des épisodes agités, notamment un match continental impliquant l’Olympic Safi et l’USM Alger qui avait ravivé les tensions sportives et politiques autour du terrain. Avec ce contexte houleux, la presse madrilène insiste sur l’expérience accumulée par l’Espagne et sur la confiance que lui accorderait la FIFA pour l’organisation de la finale mondiale. Pendant ce temps, le futur grand stade annoncé à Casablanca se prépare à être dévoilé et nourrit les rêves marocains d’une finale africaine historique. Entre les deux rives, le duel reste feutré, mais intense. Dans les colonnes des journaux comme dans les coulisses des fédérations, la route vers 2030 ressemble déjà à un long récit de prestige, de symboles et de rivalités sportives portées par la promesse d’une nuit de football qui marquera l’histoire.